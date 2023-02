Lokkedue anklager Ekstra Bladet for manglende beskyttelse

I skuffelse over at historien blev lagt død, gik Tanja Olivia Iversen ifølge Berlingske Tidende og ”Reporterne” til politiet. Politiet gik ind i sagen, men i maj 2022 blev også Tanja Olivia Iversen tiltalt. For medvirken til brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens paragraf 293. Hun er også tiltalt for at have »tilskyndet og opfordret« den pågældende chauffør til at bruge tjenestebilen til privatkørsel. Forhenværende chefredaktør på Ekstra Bladet Henrik Qvortrup afviser, at mediet har et ansvar for lokkeduen, da det ikke var mediet, der bad hende stille op. Han undrer sig over anklagemyndighedens sigtelse. Tanja Olivia Iversen oplyser, at hun føler sig ladt i stikken af det medie, hun ville hjælpe til at afsløre en sikkerhedsbrist. Dømmes hun, risikerer hun i værste fald fængsel op til halvandet år.