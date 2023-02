Den populære radiovært Michael Juul Sørensen, der blev kendt som ”nationens vækkeur”, døde fredag efter nogen tids sygdom.

Det skriver Her & Nu sent mandag med henvisning til en besked på radioværtens Facebook-profil fra Leif Bering, der har levet sammen med Juul Sørensen i næsten 50 år.

- Det er med et tungt hjerte, at jeg må meddele, at Michael ikke er her mere, skriver Bering på radioværtens Facebook-profil.