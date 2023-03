Kirsten Jacobsens mand vågnede op fra sin blodprop med svære fysiske mén, og den nysgerrige del af hans hjerne, der havde set nyheder, læst bøger, lyttet til musik, diskuteret politik og overskuet komplekse problemstillinger, var væk.«

»Vi sad under sygehusets evigt tændte loftlamper, og pludselig fungerede det tætte liv og samtalen mellem os ikke længere. Jeg vidste det, min mand vidste det, og jeg kunne se på ham, at han begyndte at tjekke ud mentalt.«

Af samme grund insisterede hun på at få ham udskrevet hurtigst muligt. Kirsten Jacobsen kendte sin mand og vidste, at han ville få det bedre i sommerhuset. Hun fik sin vilje, og han blev installeret i en hospitalsseng i sit gamle arbejdsværelse, så de kunne sove ved siden af hinanden.

»I starten livede han op. Især fordi han troede, at nu var alt som før. At han kunne stå ud af sengen om morgenen og lave kaffe til os, som han plejede. Men da han opdagede, at det ikke var tilfældet, slukkedes noget i ham. Han var vant til at klare sig selv, og den frie fugl, som altid havde været inde i ham, og som jeg elskede så højt, ville ikke leve et liv, hvor den følte sig fanget i hans krop.«

Kirsten Jacobsens mand havde brug for hjælp, men herhjemme er aktiv dødshjælp ikke en mulighed, og hans svar på den virkelighed var lige så voldsom, som den tilstand han befandt sig i. Han begyndte at sulte og tørste sig ihjel.

»Helt egoistisk ville jeg gerne have beholdt min mand i længere tid, men i hele vores samliv havde vi respekteret hinandens holdninger, ligegyldig hvor uenige vi var, så selvfølgelig var jeg også nødt til at respektere, at han ville herfra. Han kunne sikkert have haft et udmærket liv i nogle år, hvis han havde været et andet menneske. Men det liv, han kunne se frem til, var ikke noget for ham.«

Kirsten Jacobsen bad aldrig sin mand om at huske at tage sine piller, hun mindede ham aldrig om at spise sin mad eller pressede på for at han skulle tømme de vandglas, hun stillede frem.

»Det var ikke let, og jeg blev ramt af skyldfølelse. Det er sådan, vi er opdraget til at tænke. At vi skal undgå døden for enhver pris. Men i sidste ende valgte jeg at være loyal over for min mand i stedet for at være loyal over for skyldfølelsen og samfundets regler.«

Hvad er det gode liv?

Den nye bog skal ikke ses som en kritik af personalet i det danske sundhedsvæsen. Forfatteren har intet at udsætte på de mennesker, hun mødte i de fem måneder, hendes mand ventede på at dø. Det er tankegangen i vores system, den er gal med, siger hun:

»Det er et system, som i sin iver efter at ville det bedste, nogle gange kommer til at gøre det modsatte. Systemet taler om genoptræning og hjemmepleje, det taler genoplivning og sondemad i stedet for at spørge: Hvad vil du? Hvad vil I? Det er, som om man ikke stoler på, at mennesker nogle gange selv ved, hvad der er bedst for dem.«

Ethvert menneske, der ønsker at leve, skal selvfølgelig have al den hjælp, det kan få, siger Kirsten Jacobsen. Og alle dem, der er uafklarede, skal naturligvis have lov til at tvivle.

»Men os andre, os der har levet et langt liv, som vi har taget alvorligt hver dag, vi vil have lov til også at blive taget alvorligt, når vi skal herfra. Når vi siger, at nu er det nok. Herhjemme taler vi ofte om, at vi skal hjælpe de sårbare, og selv de stærkeste mennesker bliver sårbare, når de ikke længere ønsker at leve. Men i den situation er der ingen hjælp fra systemet, medmindre man har så stærke smerter, at det er umuligt at holde ud.«