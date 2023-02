I James Camerons film følger man de fiktive karakterer Jack og Rose.

Det unge par indleder en romance på skibet og forsøger at overleve ulykken sammen. Da skibet synker, finder Rose en dør, som hun kan flyde på. Jack forsøger at lægge sig op på døren, men opgiver relativt hurtigt.

Rose ender med at blive reddet, mens Jack dør i det iskolde vand.

Siden da har flere af filmens seere argumenteret for, at der faktisk var plads til begge på døren - og at de begge dermed kunne have overlevet.