Han vandt Pulitzerprisen med en tegneserie

Det var her, at han begyndte at skrive på ”Maus”.

Han blev medredaktør på tegneseriemagasinerne Arcade og Raw, og det var i sidstnævnte, at ”Maus” blev udgivet.

”Maus” har dog også skabt kontroverser på grund af det ømtålelige emne. Sidste år forbød en skole i Tennessee i USA sågar tegneserieromanen.

Generelt har Spiegelman flere gange ageret politisk. Han arbejdede i en række år på magasinet The New Yorker, men forlod bladet, fordi han mente, at det var for regeringsvenligt i forbindelse med, at USA gik ind i Irak.

Spiegelman krediteres ofte for at have bidraget markant til, at tegneserier i dag bliver taget langt mere seriøst som medie end før i tiden, ligesom han har hjulpet mange yngre tegneserieskabere frem.