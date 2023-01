David Crosby kom i Rock and Roll Hall of Fame to gange

Det skete under Monterey Pop Festival i 1967, hvor han kritiserede den officielle rapport fra regeringens Warren-kommission om, hvad der var sket.

I 1968 dannede han bandet Crosby, Stills & Nash med musikerne Stephen Stills og Graham Nash. Her skrev han blandt andet sangene ”Almost Cut My Hair” og ”Wooden Ships”.

Undervejs var canadiske Neil Young også med i bandet, der så hed Crosby, Stills, Nash & Young.

Faktisk blev Crosby en del af Rock and Roll Hall of Fame to gange – en gang som medlem af The Byrds og en gang som medlem af Crosby, Stills & Nash.

David Crosby udgav også musik alene, og i 1971 kom det første af flere soloalbummer.

Han blev gift med Jan Dance i 1987.