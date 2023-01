Danmark er anerkendt som et vigtigt land i jazzhistorien.

I begyndelsen af 1960’erne blev Jazzhus Montmartre i København et mødested for både danske og internationale jazzmusikere, og få år senere flyttede top-saxofonisterne Ben Webster og Dexter Gordon sågar hertil. Vi sendte bassisten Niels-Henning Ørsted Pedersen den anden vej over Atlanten.