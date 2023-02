Med musikken som følgesvend gennem livet

Børge Wagner blev uddannet på trompet og valdhorn, blev senere dirigent og endte som kapelmester. Men nu er han tilbage, hvor det startede, da han var tre år.

Her begyndte Børge Wagners mor, der var pianist, at undervise sin søn på familiens flygel. Og det er her, at han sidder igen.

I hans hjem står flyglet, som hans forældre købte lettere brugt i 1934, da de blev gift. Det har været gennem flere reparationer, men lyder stadigvæk godt.