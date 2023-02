Stig Thorsboe er garant for tv-succes

Det gør ham heller ikke noget, når nogle af skuespillerne undervejs har forladt serien på grund af andre opgaver. Det har blot givet mere plads til de tilbageblevne og til helt nye.

Høje seertal er ikke uvant for Stig Thorsboe, der gennem 1990’erne og 2000’erne skrev manuskripter til DR med sin bror, Peter Thorsboe, der ligeledes er uddannet fra Den Danske Filmskole.

Slog dansk seerrekord

De var makkerparret bag serier som ”Landsbyen” og ”Taxa”. Sidstnævnte, der handlede om den lille københavnske taxacentral Krone-Taxa, blev sendt i 56 afsnit i slutningen af 1990’erne.

Den huskes både for skuespillere som Trine Dyrholm, Peter Gantzler og John Hahn-Petersen, men også for at være et nybrud i dansk tv-dramatik. Modsat de fleste andre serier var den ikke optaget i et studie.