Danmark får en ny udgave af Bibelen i mere nutidigt sprog

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 16 millioner kroner til projektet, og ifølge Peder Ø. Andreasen er det et stærkt udgangspunkt for at gå i gang.

Hele projektet er dog estimeret til at koste 38,4 millioner kroner. Derfor ligger der fortsat et arbejde i at skaffe de resterende penge.

Året 2036 er heller ikke helt tilfældig valgt. Det er nemlig 500-året for reformationen i Danmark.

En reformation, som blandt andet var startskuddet til, at Bibelen blev oversat til de nationale sprog.