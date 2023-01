16/01/2023 KL. 18:30

For abonnenter

Louise Kjølsen: »Vi skal alle gøre os umage for at være mere nuancerede«

Louise Kjølsen har været en af spydspidserne i kønsdebatten. Hun blev kendt for at ryste røv som ”Twerk Queen” og kæmpe for kvinders ligestilling, seksuelle frigørelse og ret til egen krop, men indrømmer at debatten af og til trænger til en dyb indånding.