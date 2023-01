René Redzepi ved, at alt kan ske på seks år.

På den tid gik madanmeldere fra at spøge med, om restaurant »sælpuleren« havde hvalpenis på kortet, til at beundre selvsamme restaurant for dens ukuelige passion for radiser i spiselig jord. På den tid gik dansk mad fra et sort hul på kogekunstens verdenskort til gastronomiens mest