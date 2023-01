En kollega har spredt æteriske olier i Psykologcenter Aarhus.

Det er det, der dufter, siger Line Thimmer, der er parterapeut og autoriseret psykolog.

Hun sidder i den ene af de to stole, der står over for hinanden i et lokale. På et bord ligger en pakke Kleenex – hvis en af dagens gæster får brug for at fjerne en tåre i øjenkrogen.