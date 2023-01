- Vi er kede af at høre, at filmfotograf Owen Roizman er død 86 år gammel efter længere tids sygdom, skriver The American Society of Cinematographers (ASC) blandt andet.

Roizman, der blev født i Brooklyn, New York i september 1936, indledte sin karriere med at skyde tv-reklamer, før han fik sin filmdebut i 1970 med ”Stop!”.

Der gik ikke længe, før omverdenen for alvor fik øjnene op for Owen Roizmans evner bag et kamera, og han blev fem gange i sin karriere nomineret til en Oscar for sit arbejde.

Ingen af gangene var det dog ham, der kunne gå hjem fra den fornemme prisuddeling med statuetten.