Matilde Kimer må igen arbejde som journalist i Ukraine

- Der understregede jeg, at der er en stor folkelig opbakning til Ukraine i Danmark, som man skal passe på, at man ikke gambler med.

- Ukraine er et land i krig, men det er også et land, der vil Europa, og til det hører selvfølgelig også, at man vil pressefriheden, så jeg er glad for, at det er gået i orden, siger Lars Løkke Rasmussen til DR.

Niels Kvale oplyser dog, at Matilde Kimer i den nærmeste fremtid ikke vender tilbage til Ukraine.

- Det bliver ikke Matilde, der skal af sted i allernærmeste fremtid, da hun desværre er blevet ramt af alvorlig sygdom her hen over julen, og det vil derfor vare noget tid, før hun er tilbage på skærmen, siger han.

Matilde Kimer blev i december nomineret til Cavlingprisen for sin dækning af netop krigen i Ukraine. Prisen uddeles den 6. januar.