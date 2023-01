Kærligheden til kunst vandt over rockmusikken

I hans nuværende inkarnation som billedkunstner på fuldtid blev han for et par år siden udvalgt til at portrættere kronprins Frederik.

En opgave, som han var meget beæret over, men også bevidst om fælderne i.

»Det at male en kronprins er jo forbundet med en masse tanker. Alle skal kunne se, at det er ham. Men de skal også kunne se, at det er mig, der er afsenderen,« sagde han i et interview med Ritzau.

Maleriet af en nonchalant henslængt kronprins med en martini-cocktail blev offentliggjort i 2018. Og det svækkede absolut ikke Eistrups pund som billedkunstner.