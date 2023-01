Brændte mere for musikken end bolden

Som otteårig forlod han landet i en årrække. Hans far var flyttet til Tanzania, og moren valgte at flytte til Frankrig sammen med Wafande.

Som teenager lykkedes det ham at komme på det franske ungdomslandshold i basket. Men kærligheden til musikken var større end kærligheden til sporten, fortalte Wafande til Berlingske i 2014.

Det fik ham som ung voksen til at søge tilbage til København, hvor han i flere år kæmpede for at få musikalsk fodfæste.

Det lykkedes, da han i 2011 brød gennem lydmuren med singlen ”Gi’ mig et smil”, der samme år blev fulgt op med debutalbummet ”Du ved det”.