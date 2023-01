Gymnasieexit gav Burhan G ekstra blod på tanden

Burhan G er opvokset i en kernefamilie med tyrkiske rødder i Brøndby Strand, og tidligt fattede han kærlighed for musikken, og i tredje klasse blev han optaget i Københavns drengekor.

Som 16-årig blev han støttesanger for rapgruppen Outlandish, hvor de mange koncerter medvirkede til så højt et fravær, at Burhan G blev smidt ud af gymnasiet.

R&B-sangeren har tidligere fortalt, at udsmidningen fra gymnasiet gjorde det vigtigt for ham at arbejde dobbelt så hårdt for en musikalsk karriere.

»Jeg skulle bevise, at man godt kan klare sig uden en uddannelse,« sagde han i 2011 til Ekstra Bladet.