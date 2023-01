Ildsjæle, dygtige tyveknægte og mandestrip

Filmen blev en stor succes, og i 2015 kom en efterfølger, ”Magic Mike XXL”. Den var dog instrueret af Gregory Jacobs.

Nu er der igen bare mandekroppe på vej til det hvide lærred. I februar har filmen ”Magic Mike’s Last Dance” premiere, og det er igen Soderbergh, der har instrueret.

Steven Soderbergh luftede ellers for 10 år siden tanker om en tidlig pension fra film.

»Når det drejer sig om at skabe film, der går helt nye veje, så har jeg i øjeblikket brug for at tage en pause på ubestemt tid for at få ladet op,« sagde den amerikanske instruktør i 2011 til Berlingske.