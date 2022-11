Talkshowværten Jay Leno forbrænder ansigtet i garageulykke

Selv om TMZ skriver, at der mandag er tale om en forbrænding i ansigtet, vides det ikke offentligt, præcis hvad omstændighederne har været.

Jay Leno har tidligere talt åbent om sit helbred.

Han har forsøgt at skabe opmærksomhed om, at det er vigtigt at gå til lægen med jævne mellemrum og at have en sund livsstil. Det skriver People.

Han har også åbent delt detaljer om hjerteproblemer og højt kolesteroltal.