Der er flere måder at se denne udstilling på. Netop blevet færdig med ”House of the Dragon” – efterfølgeren til den megapopulære HBO-serie ”Game of Thrones” – kan man betragte Venedigs skæbne som endnu et eksempel på de blodige magtkampe, intriger og tabte drømme om storhed, der i virkelighedens verden overgår fiktionen.