Kulturminister vil beskytte kunst efter aktivisters hærværk

Ane Halsboe-Jørgensen peger dog på, at Danmark allerede har en liste over værker herhjemme af enestående betydning - de såkaldte ENB-værker. Den liste synes ministeren, at der skal tages udgangspunkt i.

For eksempel er ”Solvognen” et ENB-værk.

Hun er bekymret over, at tendensen til at vandalisere kunstværker spreder sig.

- Det her er en tendens, vi kan se, spreder sig. Det bliver delt på sociale medier, og der er gået hype i at bruge vandalisme og hærværk mod vores kunstarv.

- Man kan have alt muligt sympati for klimabevægelsen, men det må aldrig gå ud over uvurderlig og enestående kunst, siger hun.

I Danmark blev Asger Jorn-maleriet ”Den Foruroligende Ælling” på Museum Jorn i Silkeborg udsat for hærværk i april.