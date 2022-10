Pipaluk Lake skaber skulpturer af syltetøjsglas og kasserede vinduer

Pipaluk Lake boede i starten af sin karriere på en gammel skole på Fyn omringet af marker og skov. En dag under sin rituelle gåtur lod hun blikket falde på himlen.

»Jeg så en hel gruppe faldskærmsudspringere, der faldt ned over en mark, og det var en vild oplevelse – deres faldskærme blev blæst op med modsatrettet kraft, og samtidig blev de trukket ned mod jorden af tyngdekraften. Episoden blev udgangspunkt for en af mine tidlige serier, ”Spænd og Lettelser”, hvor jeg meget tydeligt opdagede, at jeg arbejdede med tyngdekraften. At min måde at holde denne kraft tilbage på var ved at fastholde glasset med tråde og metalstykker,« fortalte Pipaluk Lake til Kunsten.nu tilbage i 2012.