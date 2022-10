»Vi skal have det nedskrevet på papir!« Sætningen er et udtryk for, at et eller andet skal bekræftes eller beskrives, og papiret har i hundreder af år været en grundpille i civilisationen. På papir kan vi meddele os til hinanden, og materialet kan bruges i en snæver vending, hvis vi skal huske mere end fire ting i supermarkedet.