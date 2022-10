Hemmelig koldkrigsbunker åbner som museum til februar

Regan Vest blev opført i al hemmelighed i årene 1963 til 1968.

Den 5500 kvadratmeter store bunker er bygget til at kunne modstå angreb med atomvåben.

I 2012 blev bunkeren taget ud af beredskabsplanerne, og det var først i den forbindelse, at anlægget kom til offentlighedens kendskab.

Lige siden har lokale kræfter arbejdet på at samle penge sammen til at omdanne bunkeren til museum og opføre et velkomstcenter.

- Det er noget, som vi har arbejdet på i over ti år, og som har krævet meget af såvel museets medarbejdere, projektets rådgivere og entreprenører.