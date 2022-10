Smukfest sætter færre billetter til salg til næste års festival

Smukfest sætter 1000 færre billetter til salg til festivalen i 2023 sammenlignet med festivalen, der blev afholdt i august i år.

Det oplyser Smukfest i en pressemeddelelse.

Planen var ellers at øge antallet af billetter med 2500. Årsagen er, at gæster i år havde en oplevelse af, at der var for trængt.