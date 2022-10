Berømt maleri ramt af tomatsuppe: Nu skruer danske museer op for sikkerheden

Fredag i sidste uge trådte den 21-årige Phoebe Plummer sammen med den 20-årige Anna Holland ind på ”The National Gallery” i London.

Museet rummer nogle af verdens mest berømte kunstværker. Heriblandt Vincent van Goghs ”Solsikker”. Det var det maleri, de to unge kvinder, den ene med pink hår, gik målrettet efter. Men de var ikke kommet for at se det. Under jakkerne bar de en T-shirt. ”Just Stop Oil”, stod der på den – navnet på en britisk miljøaktivistgruppe, der med civil modstand kæmper for, at den britiske regering stopper produktion og licensering af fossile brændstoffer.