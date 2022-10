Skuespilleren bag Hagrid fra Harry Potter er død

Robbie Coltranes gennembrud kom dog, da han efter tyve år med roller i mange forskellige film og tv-serier medvirkede i de to James Bond-film ”GoldenEye” og ”The World Is Not Enough”. Her spillede han en tidligere KGB-agent.

Rollerne i de to film blev springbrættet til Harry Potter-filmene.

Rollen som halvkæmpen Hagrid er en rolle, som har defineret Robbie Coltranes karriere som skuespiller. Men også en rolle, som han har haft svært ved at vriste sig ud af efterfølgende.

Robbie Coltrane har tidligere selv fortalt, at han var bekymret for at blive sat i bås ved at spille halvkæmpen Hagrid.