Den folkekære og klassiske komponist Fuzzy er død

Multimusikeren Jens Vilhelm Pedersen er torsdag morgen død i en alder af 83 år. Det oplyser familien til Ritzau.

Han er også kendt under kælenavnet Fuzzy og for at bevæge sig frit rundt i mange musikformer.

Trods sin klassiske og teoretiske baggrund nåede han at blive hvermandseje, hvilket er få danske komponister forundt.