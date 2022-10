Aktivist afslog en Oscar i protest: Nu er hun død

Hun holdt en kort tale, hvor hun forklarede, at afvisningen skyldtes Hollywoods behandling af USA’s oprindelige folk.

Marlon Brando, der var fortaler for både afrikansk-amerikanske og USA’s oprindelige folks rettigheder, sendte Sacheen Littlefeather i sit sted for at sende et politisk budskab.

Sacheen Littlefeather, der selv hører til USA’s oprindelige folk, blev imidlertid buhet af scenen og derefter hånet i store dele af filmindustrien. Hun blev også sortlistet af Hollywood, skriver The Guardian.