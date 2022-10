Keyboardspilleren døde, og bandets fremtid var usikker. Nu kommer der ny plade og koncert i Danmark

BERLIN

»Det kan nogen gange virke mærkeligt, at vi stadig er i stand til at gøre det, vi gør,« sagde Dave Gahan, forsanger i popogruppen Depeche Mode, fra scenen under en pressekonference i Berlin tirsdag eftermiddag.

»Vi er glade for at kunne skabe glæde og sammenhold i en utryg tid.«

Fans af Depeche Mode har længe spejdes forgæves efter nye musik fra popgruppen, som igennem mere end 40 år har nydt succes med tophits som ”Just Can’t Get Enough” (1981), ”Stripped” (1986), ”Strangelove” (1987), ”Personal Jesus” (1989) og ”Walking in my Shoes” (1993).