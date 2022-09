24/09/2022 KL. 12:00

Da MeToo kom til Munkensdam Gymnasium

Flere end 3.000 skrev under på, at fem drenge burde smides ud et gymnasium i Kolding for at have ranglistet pigerne i 1. g. Det samme er sket i Skive. »Man har set en opadgående spiral, når det gælder tærsklen for, hvad man vil tillade af krænkelser,« siger en ekspert.