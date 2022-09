De luner også hos Claus Bundgård Christensen.

»Jeg er umådelig glad, og skulle nok have brugt turen i toget på takketale i stedet for at rette de studerendes opgaver,« sagde Claus Bundgård Christensen, der udover forfatter til dagligt er associeret professor på RUC.

»Og så glæder det mig, at der er kommet en pris, som bidrager til at sætte endnu mere fokus på faglitteraturen herhjemme.«

En betragtning, som medlem af både bestyrelsen i Jyllands-Postens Fond og den faglitterære jury, Jeanette Varberg, er enig i.

»Faglitteraturen er i vækst. Der skrives flere og flere faglitterære bøger, som har flere og flere læsere. Så en anerkendelse af bøger, som gør os klogere på samfundet, politik, historie, videnskab og så videre er vigtig. I fonden vil vi gerne sætte en streg under, at faglitteraturen er lige så vigtig som de skønlitterære bøger. Derfor er de to priser sidestillet,« siger Jeanette Varberg, der til dagligt er museumsinspektør på Nationalmuseet og selv forfatter.

»Claus Bundgård Christensen vandt i et stærkt felt med fremragende bøger. Claus Bundgård Christensen fortæller os en historie, vi ikke kendte. Jeg troede, det var umuligt at finde ud af mere om Anden Verdenskrig. Men det lykkes ham. Tilmed med en historie, der trækker tråde til nutiden, fordi bogen om den ukendte danske nazist Wilfred Pedersen handler om radikalisering. Den enorme research har taget ham mange steder hen, og kilderne har været ekstrem svære. Alligevel er det lykkes at skrive et værk, som er fuldkomment, hvor man som læser ikke føler, at der mangler noget. Så det er en kæmpe bedrift,« siger Jeanette Varberg.

Hvorfor er det vigtigt med nye litteraturpriser?

»Vi har nogle meget dygtige forfattere i Danmark og et meget lille sprogområde. Så at være forfatter i Danmark er faktisk svært. Men undersøgelser viser også, at der er rigtig mange læsere i Danmark, og at vi læser mere og mere. Så at hylde de mennesker, der sætter sig ved computeren, selv om de ved, at de måske ikke når oplag på 100.000 bøger, men alligevel giver sig tid til at give os oplevelser og viden i bogform; Det er vigtigt,« siger Jeanette Varberg.

Inspiration til læseklubben

»Det er også på sin plads, at Jyllands-Posten med et lørdagstillæg om bøger, som går så meget i dybden med litteratur, og sloganet ”Hvis du vil vide mere”, indstifter priserne. Journalistik, som er Jyllands-Postens fundament, bæres af det skrevne ord, og priserne er også en hyldest til det skrevne ord,« siger Jeanette Varberg.