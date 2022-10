BERLIN

Det tilbagestrøgede hår er grånet, men meget tyder på, at Dave Gahan – som kollegerne drillede ham med for 35 år siden – stadig går til frisør hver uge. Denne tirsdag eftermiddag er den 60-årige popstjerne ulasteligt klædt i mørkt jakkesæt med rød klud i brystlommen og voluminøse fingerringe, som man skal have solgt på den rigtige side af 100 mio. plader for at kunne bære.