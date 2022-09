Rollerne i ”Krummerne” og ”Matador” er nok dem, som vil vække mest genklang hos folk.

Men den folkekære skuespiller havde en karriere, som favnede over 60 film, teaterforestillinger, tv-serier og revyer.

Flere vil også huske Elin Reimer for at have medvirket i DR’s tv-satire ”Uha-uha” og i den nyligt afdøde tv-vært Poul Thomsens ”Hun og Hund” imellem.

Igennem årene blev Reimer tildelt Aarhus Teaterforenings Ærespris, Tagea Brandts Rejselegat, Bodil Ipsens Mindelegat, og så var hun ridder af Dannebrog.