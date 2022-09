Lidt slidt, lidt sammenbragt, ret hyggeligt



»Indtil nu havde der været lidt "god mad – let at lave" over foretagendet (igen mente min søn, at jeg var for hård), men det ændrede sig med rødtungen (295 kr.), der virkelig understregede, at det ikke er amatører, der laver mad her. Helt perfekt stegt og serveret med en harmonisk om end ikke så karakterfuld muslingesauce og en sidetallerken med grillet grønt.« – Madanmelder Niels Lillelund.