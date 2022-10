I serien forsvinder en ung fyr sporløst. Nordlands lidt sløve lokalbetjent lader i starten stå til, mens den forsvundne drengs søster og hans to nære venner kaster sig ud i at opklare forbrydelsen.

Den stillestående landsbystemning, som Kasper Møller Rask oplevede på egen krop gennem sin opvækst i Asaa i Vendsyssel, lå det ham stærkt på sinde at formidle i sit værk.

»Andre film og serier, der foregår i Jylland, får tit et overdrevet karikeret fokus på det jyske. Jeg har i ”Nordland ’99” gjort mig umage med at ramme 1990’ernes autentiske tidsånd og med ikke at tale provinsen ned,« understreger han.