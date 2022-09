Vi skal alle vænne os til større elregninger. Det gælder naturligvis også på kulturinstitutionerne, hvor man ikke nøjes med at tænde en enkelt lampe, men ofte lader kunstnere optræde i skæret fra hundrede lyskilder. På Aarhus Teater var direktør Allan Aagaard ved at få kaffen galt i halsen, da han i et brev fra elselskabet kunne læse,