25/09/2022 KL. 14:35

Børnene er i fokus på genåbnet kommunikationsmuseum

Der er ikke mange måneder til, at København bliver et museum rigere – igen. Den 19. november slår kommunikationsmuseet Enigma – Museum for post, tele og kommunikation – nemlig dørene op efter flere års omfattende renovering og ombygning.