Nina Crone valgte film frem for studier

Film frem for studier

Nina Crone begyndte som assistent på amerikanske filmproduktioner, samtidig med at hun læste kultursociologi på Københavns Universitet.

Hun var glad for studiet, men amerikanerne, der kom til Danmark for at filme, kunne bruge hendes engelskkundskaber. Dem havde hun tilegnet sig, da hun i gymnasieårene var udvekslingsstudent i Pennsylvania.

I sidste ende måtte studierne se sig slået af filmbranchen, hvor hun begyndte karrieren som produktionsleder på en film af Jørgen Leth, ”Det gode og det onde”.

I flere år virkede hun både som producer og som produktionsleder og var den eneste kvindelige spillefilmproducent i Danmark.

Ved siden af arbejdet som producent har Nina Crone undervist på Den Danske Filmskole, ligesom hun i mange år var i bestyrelsen og fra 2011 til 2016 formand for Producentforeningen.