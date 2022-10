Der er visse ting, som man ikke spøger med.

Bare spørg filminstruktøren Lars von Trier, der for snart en del år siden fik en halv filmverden på nakken, da han under et pressemøde på filmfestivalen i Cannes smågrinende kom til at tale om Adolf Hitler, så det kunne lyde, som om han sympatiserede med den nazistiske leder.