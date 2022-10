Han og Spielberg hjalp hinanden til tops

Dreyfuss spillede hovedrollen i den Oscar-belønnede science fiction-film ”Nærkontakt af tredje grad” fra 1977.

Og han var også højt oppe på rollelisten i 1975 i den ikoniske gyserfilm ”Dødens gab”, hvor han spiller den unge marinbiolog Matt Hooper, som er fascineret af hajer.

Også den film fik masser af succes og modtog flere Oscar-statuetter.

De to film var blandt Spielbergs første og var med til at sende ham til tops i Hollywood.

Det ukronede par

I et interview med The Guardian har Dreyfuss sagt, at da de to første gang mødtes, var Spielberg »den ukronede konge af Hollywood«. Og Dreyfuss selv var den »ukronede prins«.

Med det forstås, at folk i branchen ifølge Dreyfuss godt kendte til deres talent, men at filmene understregede det og for alvor gav dem stjernestatus.