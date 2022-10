Fra gangsterstripper til rapdronning med harske meninger

I 2019 var hun dommer i Netflix’ raptalentkonkurrence ”Rhythm + Flow”, i 2020 fik hun sit eget tv-program ”Cardi Tries” på Facebook, og i år er hun blevet kreativ leder på magasinet Playboy.

Cardi B blev gift med rapperen Offset fra raptrioen Migos i 2017. Og på trods af et turbulent forhold har de sammen to børn: datteren Kulture på fire og sønnen Wave på et år.

Rapdronningen har et iltert temperament, og hun er især kendt for at kaste ting – som sin ene sko – efter sine fjender.

I 2018 smed hun champagneflasker og en vandpipe efter to kvinder på en stripklub. Derudover betalte hun 5.000 dollars til en af sine venner for at overfalde en af kvinderne fysisk.

Det blev hun i september idømt 15 dages samfundstjeneste for.