Svensk Bond-babe fortryder sine kosmetiske indgreb

Øjnene er stadig dybblå som en svensk skovsø. Men ansigtet på den svenske skuespiller Britt Ekland er ikke helt så klassisk ægte mere.

Det er hun den første til at beklage. Hun, som engang var en varm fortaler for plastikkirurgi for kvinder over 40 år, har fortrudt sine egne kosmetiske indgreb. Hun fik blandt andet sprøjtet et stof ind i læberne for at give dem fylde.