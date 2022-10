Tommy Lee forsøger at styre sig

Kaos i ægteskabet

Fire gange har Tommy Lee været gift. Det mest bemærkelsesværdige ægteskab var med Baywatch-stjernen Pamela Anderson, som han også har sine to sønner, Dylan Jagger og Brandon Thomas, med.

Ægteskabet startede i 1995, blot fire dage efter at de to kendisser havde mødt hinanden. De to blev en tabloid guldmine for pressen.

Kort inde i ægteskabet ramte den første skandale. En samlejevideo af de to fra deres bryllupsrejse blev stjålet og delt med hele verden på internettet.

Ægteskabet gik – som de to forrige for Tommy Lee – i vasken. I 1998 blev de skilt. De to fandt i løbet af 00’erne sammen igen og igen, inden de i 2010 endegyldigt stoppede forholdet til hinanden.