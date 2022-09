En vitaminindsprøjtning

Kunsten var den »daglige vitaminindsprøjtning«, sagde Morten Grunwald i en artikel i Hjemmet i 1978, og han uddybede det i 2011 i et interview med Vild med Kunst: »Den gode kunst, den gør livet værd at leve. Det er som at opleve kærligheden, og hvad er livet uden kærligheden, uden kunst? Det er et liv uden ilt«.

»Morten elskede kunst, og han var altid på jagt efter ny inspiration og nye impulser. Man vidste aldrig, hvor længe et værk ville blive hængende derhjemme, for han var hele tiden ude og opdage ny kunst. Vi kunne alle være helt vilde med et maleri, han havde hængt op, men som pludselig var skiftet ud med et andet, han havde forelsket sig i,« fortæller datteren Tanja Grunwald i en pressemeddelelse.