R. Kelly er fundet skyldig i endnu en sag om børnemisbrug

I flere årtier stod Kelly ifølge anklagemyndigheden i den sag i spidsen for et netværk af personer, der gennemførte menneskehandel med et seksuelt motiv. Det handlede om transport af personer over statsgrænser med prostitution for øje.

Vidner har beskrevet, hvordan de håbede, at R. Kelly kunne være med til at kickstarte deres karriere. Men de fandt hurtigt ud af, at han krævede, at de gjorde præcis, hvad han sagde, og straffede dem, hvis de ikke gjorde.

Den 55-årige musiker vandt for 20 år siden en Grammy for hittet ”I Believe I Can Fly”.

R. Kelly har udsigt til flere retssager på delstatsniveau, herunder Illinois and Minnesota.