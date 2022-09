17/09/2022 KL. 08:20

For abonnenter

Charlotte Jensen skabte en kunstmesse, fordi hun blev provokeret af sin far

For 36. gang afholdes kunstmessen "Kunst For Alle", der samtidig kan fejre 20-års jubilæum. Men hvorfor er der brug for en kunstmesse, der har som ambition at nå ud til alle? Og hvad er det for noget kunst, man kan finde på messen?