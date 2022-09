17/09/2022 KL. 20:10

For abonnenter

»Det er så åbenlyst, at der i virkeligheden ikke er nogen af os, der lever op til det mandeideal, jeg er vokset op med. Vi har bare glemt at sige det til hinanden«

Sebastian Lynggaard, der står bag meme-profilen Herlige Svend, vil med en ny bog have os til at tale om patriarkatets konsekvenser for manden. Den samtale er i generationer blevet forsømt af mænd selv, lyder det. Et passende sted at begynde? I omklædningsrummet.