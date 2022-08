Striden førte i efteråret 2021 og foråret 2022 til økonomiske forlig, der samlet set har kostet TV 2 mere end en halv milliard kroner. Undervejs har koncernen dog bogført rekordhøje overskud og formået at opbygge en egenkapital på 2,7 mia. kr., så Socialdemokratiets medieordfører ser intet til hinder for, at udbyttebetalingen genoptages.

»TV 2 overgår nu til de samme vilkår, der gælder for alle andre statsligt ejede selskaber. Det usædvanlige er derfor ikke, at vi lægger op til en ny udbyttepolitik, men at den har været sat på pause i første omgang,« siger Kasper Sand Kjær.